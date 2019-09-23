Тина Кароль соблазнила сеть стройными ногами и глубоким декольте

Украинская певица Тина Кароль, которая выступает в роли телеведущей шоу "Танцы со звездами", потрясла сеть пикантным нарядом в прямом эфире проекта.
Видео, на котором видно откровенное платье звезды, опубликовали на фан-странице Тины.
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Кароль появилась в кадре в розовой макси-платье, с большим разрезом до бедра и глубоким декольте. Волосы Тины уложили в элегантные волны, на губах была фирменная красная помада.
Поклонники засыпали образ певицы комплиментами в комментариях.
"Тина невероятно выглядит", "просто лучшая певица", "бомба".
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Недавно стало известно, что певица Тина Кароль сыграла главную роль в короткометражном фильме "Бывшие". Лента появилась на официальном YouTube-канале звезды.
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