Тина Кароль соблазнила сеть стройными ногами и глубоким декольте

Украинская певица Тина Кароль, которая выступает в роли телеведущей шоу "Танцы со звездами", потрясла сеть пикантным нарядом в прямом эфире проекта.

Видео, на котором видно откровенное платье звезды, опубликовали на фан-странице Тины.

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Автор: @_fantina Тина Кароль ошеломила откровенным нарядом в прямом эфире "Танцев со звездами".

Кароль появилась в кадре в розовой макси-платье, с большим разрезом до бедра и глубоким декольте. Волосы Тины уложили в элегантные волны, на губах была фирменная красная помада.

Поклонники засыпали образ певицы комплиментами в комментариях.

"Тина невероятно выглядит", "просто лучшая певица", "бомба".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 22 Сен 2019 в 11:41 PDT

Недавно стало известно, что певица Тина Кароль сыграла главную роль в короткометражном фильме "Бывшие". Лента появилась на официальном YouTube-канале звезды.