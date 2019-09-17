Тина Кароль подразнила сеть откровенным платьем

Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль порадовала фанатов выбором платья для прямого эфира шоу "Танцы со звездами".

Снимками наряда знаменитость поделилась в Instagram.

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Для прямого эфира Кароль выбрала откровенное платье от бренда FROLOV, который славится интеллигентной провокацией. На Тине было мини-платье с корсетом бежевого цвета и полупрозрачной тканью. Наряд певицы открывал плечи и ноги.

Поклонники начали активно комментировать новую публикацию Кароль.

"Мне очень нравится этот образ", "в этом корсете такая талия тонкая", "девственное платье", "словно ангел сошел с небес", "такая волшебная", "безупречная".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 15 Сен 2019 в 12:01 PDT

Певица Тина Кароль появилась в откровенном платье в прямом эфире "Танцев со звездами".