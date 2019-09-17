Тина Кароль подразнила сеть откровенным платьем

Украинская певица Тина Кароль порадовала фанатов выбором платья для прямого эфира шоу "Танцы со звездами".
Снимками наряда знаменитость поделилась в Instagram.
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Для прямого эфира Кароль выбрала откровенное платье от бренда FROLOV, который славится интеллигентной провокацией. На Тине было мини-платье с корсетом бежевого цвета и полупрозрачной тканью. Наряд певицы открывал плечи и ноги.
Поклонники начали активно комментировать новую публикацию Кароль.
"Мне очень нравится этот образ", "в этом корсете такая талия тонкая", "девственное платье", "словно ангел сошел с небес", "такая волшебная", "безупречная".
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Певица Тина Кароль появилась в откровенном платье в прямом эфире "Танцев со звездами".
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