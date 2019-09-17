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вторник, 17 сентября 2019 11:38

Тина Кароль подразнила сеть откровенным платьем
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Тина Кароль ошеломила платьем во время прямого эфира "Танцев со звездами"
Фото: @tina_karol
Тина Кароль ошеломила платьем во время прямого эфира "Танцев со звездами"
Тина Кароль ошеломила платьем во время прямого эфира "Танцев со звездами"
Тина Кароль ошеломила платьем во время прямого эфира "Танцев со звездами"
Тина Кароль ошеломила платьем во время прямого эфира "Танцев со звездами"

Украинская певица Тина Кароль порадовала фанатов выбором платья для прямого эфира шоу "Танцы со звездами".

Снимками наряда знаменитость поделилась в Instagram.

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Для прямого эфира Кароль выбрала откровенное платье от бренда FROLOV, который славится интеллигентной провокацией. На Тине было мини-платье с корсетом бежевого цвета и полупрозрачной тканью. Наряд певицы открывал плечи и ноги.

Поклонники начали активно комментировать новую публикацию Кароль.

"Мне очень нравится этот образ", "в этом корсете такая талия тонкая", "девственное платье", "словно ангел сошел с небес", "такая волшебная", "безупречная".

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Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Певица Тина Кароль появилась в откровенном платье в прямом эфире "Танцев со звездами".

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