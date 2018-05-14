Супруга Лорак назвали альфонсом

Певица Ани Лорак выложила семейную фотографию в сеть.

На снимке звезда идет вместе со своим мужем Муратом.

Не все фолловеры положительно восприняли пару. Кое-кто отметил, что супруг Лорак альфонс и изменяет ей.

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Ранее муж Ани Лорак рассказал, что они планируют в ближайшее время завести второго ребенка.

"Хотим, каждый день об этом думаем. Важно время, его нет. У нас много планов, Каролина напряженно занимается карьерой, у меня свои планы, но мы хотим в ближайшее время завести второго ребенка", - сказал мужчина.