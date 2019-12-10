Соблазнительная модель Белла Хадид позирует без белья на пляже

Американская супермодель Белла Хадид показала сексуальное тело в соцсети.

Девушка опубликовала пикантные фотографии в Инстаграм. На них видно, что Белла позирует без белья.

Модель показала, что умеет выглядеть соблазнительной, не только полностью обнажаясь.

Ее образ завершает стильные узкие очки Chrome Hearts, которые были разработаны в коллаборации с самой Беллой, а также золотые часы и небольшие серьги. Волосы она собрала на затылке в пучок, а макияж сделала легкий, с упором на золотистый загар.

Поклонники назвали ее "невероятно горячей", "я всегда" и просто "ангелом".

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46-летняя Хайди Клум отдыхала на побережье в Мехико. К ней присоединились друзья и муж Том Каулиц, 36 лет. Яркими фотографиями знаменитость поделилась в Instagram.