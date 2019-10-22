"Снимали порно" - Деми Роуз без белья позировала посреди пустыни

Фото: @demirosemawby

Британская ню-фотомодель 24-летняя Деми Роуз продолжает радовать фанатов обнаженными снимками.

Откровенные фотографии появляются в Instagram звезды.

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На одном фото Деми предстала полностью обнаженной, ее грудь прикрывали только накладки в форме сердец. На других фотографиях Роуз позировала в красном латексном плащи и без белья.

"Можешь смотреть, но не трогать", - подписала соблазнительные фото Деми.

Поклонники засыпали модель комплиментами в комментариях.

"У меня переняло дух", "это порно?", "наверное порно снимали", "богиня", "ты такая горячая".

Британская ню-модель Деми Роуз соблазнила фанатов откровенными снимками в белье.