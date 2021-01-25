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понедельник, 25 января 2021 23:46

Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
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Кайли Дженнер с подругой покоряют поклонников соблазнительными фигурами
Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайли Дженнер покоряет поклонников соблазнительной фигурой
Кайли Дженнер покоряет поклонников соблазнительной фигурой
Кайли Дженнер покоряет поклонников соблазнительной фигурой
Кайли Дженнер покоряет поклонников соблазнительной фигурой

Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер решила опубликовать в Instagram фотографию со своей подругой.

На фото обе девушки позируют в бикини - Кайли выбрала раздельный купальник бежевого цвета, зато ее подруга стоит в монобикини зелено-голубого оттенка. Подружки поразили подписчиков аппетитными фигурами. Также поклонники выразили свое восхищение роскошными волосами Кайли.

На других новых фотографиях Дженнер тоже демонстрирует пышные формы в бикини разных фасонов.

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2015 року Кайлі Дженнер випустила власну лінію косметики Kylie Cosmetics. Першу колекцію продали за 30 секунд. 2018 року її дохід оцінювався в $900 млн. Жінка успішно розвивала і свій Instagram-аккаунт. За рекламу, розміщену на сторінці Кайлі, рекламодавцеві доведеться заплатити близько $1 млн.

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