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вторник, 16 июля 2019 23:20

Рианна сдает в аренду свое американское поместье, потому что переехала в Лондон
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Месяц проживания в звездном доме стоит $ 35 тыс.
Фото: dailymail.co.uk
Месяц проживания в звездном доме стоит $ 35 тыс.
Месяц проживания в звездном доме стоит $ 35 тыс.
Месяц проживания в звездном доме стоит $ 35 тыс.
Месяц проживания в звездном доме стоит $ 35 тыс.

Барбадосская певица 31-летняя Рианна сдает в аренду свой шикарный особняк в Лос-Анджелесе. Месяц проживания в звездном доме стоит $35 тыс. Причиной такого решения стал переезд Рианны в Лондон. Там она проживает почти весь последний год.

Автор: dailymail.co.uk
  Месяц проживания в звездном доме стоит $ 35 тыс.
Месяц проживания в звездном доме стоит $ 35 тыс.

Лосанджелеское имение певица продавала за $7,5 млн, однако покупателя так и не нашлось. Люксовое жилье имеет 6 спален и 8 ванных комнат.

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По замыслу Рианны дизайн дома выполнен в нейтральной белой цветовой гамме, в комплекте с впечатляющими люстрами и окнами от пола до потолка. Имение она купила в 2017 году.

Автор: dailymail.co.uk
  Месяц проживания в звездном доме стоит $ 35 тыс.
Месяц проживания в звездном доме стоит $ 35 тыс.
Автор: dailymail.co.uk
  Месяц проживания в звездном доме стоит $ 35 тыс.
Месяц проживания в звездном доме стоит $ 35 тыс.

Недавно Рианна удивила поклонников ярким фэнтези-стилем в съемке для обложки китайского Harper's Bazaar.

Daily Mail
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