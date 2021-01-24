Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото

Фото: Instagram.com

Американская фитнес-блогер и модель 29-летняя Кейтлин Рунк часто снимается в провокационных фотосессиях. На этот раз откровенные фотографии снова завели сеть. Свои фото звезда публикует в Instagram.

На одном из последних снимков модель позирует в тесном сером топе и черных стрингах. При этом топ не скрывает ее пышные формы.

Для других фотографий Кейтлин также выбирает наряды с очень откровенным декольте, чем вызывает восторг у своих поклонников.

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Фитнес-модель Кейтлин Рунк родом из американского штата Северная Дакота. На своей странице в Instagram рекламирует спортивное белье. Имеет 2 с половиной миллиона подписчиков.