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понедельник, 05 апреля 2021 13:40

Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала "молочную" грудь
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Супермодели Эмили Ратаковски материнство к лицу
Фото: instagram.com/emrata
Супермодели Эмили Ратаковски материнство к лицу
Супермодели Эмили Ратаковски материнство к лицу
Супермодели Эмили Ратаковски материнство к лицу

Американская актриса и модель 29-летняя Эмили Ратаковски с рождением первенца демонстрирует счастливые моменты материнства в Instagram. Женщина часто выставляет фото, где кормит сына грудью и, похоже, не может нарадоваться "молочными" прелестями.

На свежей фотографии звезда предстала в блузке с глубоким декольте.

"Мамина ночь", - лаконично подписала фото Ратаковски.

Поклонники пришли в восторг от вида молодой мамы и засыпали ее комплиментами.

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Американская супермодель Эмили Ратаковски 8 марта родила сына. Мальчика назвали Сильвестр Аполло. Звезда в браке с продюсером Себастьяном Бир-Макклардом.

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