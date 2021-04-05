Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала "молочную" грудь

Американская актриса и модель 29-летняя Эмили Ратаковски с рождением первенца демонстрирует счастливые моменты материнства в Instagram. Женщина часто выставляет фото, где кормит сына грудью и, похоже, не может нарадоваться "молочными" прелестями.
На свежей фотографии звезда предстала в блузке с глубоким декольте.
"Мамина ночь", - лаконично подписала фото Ратаковски.
Поклонники пришли в восторг от вида молодой мамы и засыпали ее комплиментами.
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Американская супермодель Эмили Ратаковски 8 марта родила сына. Мальчика назвали Сильвестр Аполло. Звезда в браке с продюсером Себастьяном Бир-Макклардом.
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