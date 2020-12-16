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среда, 16 декабря 2020 23:46

"Не спала с пяти утра" крапивница затмила день рождения Анны Седаковой

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&quot;Не спала с пяти утра&quot; крапивница затмила день рождения Анны Седаковой
Анне Седаковой исполнилось 38 лет. ФОТО: instagram.com/annasedokova

Сегодня, 16 декабря, певица Анна Седокова отметила свое 38-летие.

Первыми артистку поздравили ее муж Янис Тимма, дочери и сын. Они организовали сюрприз для своего родного человека - комнату полностью заполнили воздушными шариками в виде красных сердец, а дети оставили записки с поздравлениями.

"Вы мое счастье, моя любимая семья. Я бесконечно благодарна за то, что каждый день и в горе и в радости, мы единое целое", - Анна поблагодарила родных в Instagram.

Правда, день рождения певице едва не испортило кожное заболевание - крапивница.

"Я не спала вчера еще от пяти утра. И проснулась от того, что пришла медсестра делать укол от обострения крапивницы. Ну что же, давно не виделись. Давай поговорим. Но я уверена, что я с ней справлюсь. Мы справимся ", - оптимистично заверила Седокова.

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Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма поженились 6 сентября. Пара не делала громкую церемонию. На празднике присутствовали только дети артистки.

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