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среда, 09 сентября 2020 08:14

"На вампира похожа" - Наталью Могилевскую раскритиковали в сети
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Украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников новым фото.

На снимке в Instagram звезда появилась в белом платье с глубоким декольте. Стоит отметить, что на лицо певица нанесла макияж в стиле "смоки айс".

Автор: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
  Певица Наталья Могилевская, превратившись в блондинку, часто подчеркивает глаза выразительным макияжем
Певица Наталья Могилевская, превратившись в блондинку, часто подчеркивает глаза выразительным макияжем

Фанатам такой образ не понравился и они засыпали Могилевскую негативными комментариями.

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"Кошмар", "На вампира похожа", "Некрасиво", "Зачем такие тени? Они все портят", "Фотка ужасная", - написали фанаты.

Певица после того, как сменила имидж, превратившись в блондинку, часто подчеркивает глаза выразительным макияжем. А в одежде отдает предпочтение белым цветам.

Певица Наталья Могилевская, превратившись в блондинку, часто подчеркивает глаза выразительным макияжем
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Певица Наталья Могилевская, превратившись в блондинку, часто подчеркивает глаза выразительным макияжем
Певица Наталья Могилевская, превратившись в блондинку, часто подчеркивает глаза выразительным макияжем
Певица Наталья Могилевская, превратившись в блондинку, часто подчеркивает глаза выразительным макияжем
Певица Наталья Могилевская, превратившись в блондинку, часто подчеркивает глаза выразительным макияжем

В середине июля артистка Наталья Могилевская наконец порадовала своих поклонников новым клипом на песню "Белый самолет". Накануне премьеры певица кардинально изменила свой имидж - покрасилась в платиновую блондинку.

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Дата
09
сентября

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