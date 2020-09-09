"На вампира похожа" - Наталью Могилевскую раскритиковали в сети

Украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников новым фото.
На снимке в Instagram звезда появилась в белом платье с глубоким декольте. Стоит отметить, что на лицо певица нанесла макияж в стиле "смоки айс".
Фанатам такой образ не понравился и они засыпали Могилевскую негативными комментариями.
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"Кошмар", "На вампира похожа", "Некрасиво", "Зачем такие тени? Они все портят", "Фотка ужасная", - написали фанаты.
Певица после того, как сменила имидж, превратившись в блондинку, часто подчеркивает глаза выразительным макияжем. А в одежде отдает предпочтение белым цветам.
В середине июля артистка Наталья Могилевская наконец порадовала своих поклонников новым клипом на песню "Белый самолет". Накануне премьеры певица кардинально изменила свой имидж - покрасилась в платиновую блондинку.
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