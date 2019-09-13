"моя прекрасная няня": у Заворотнюк обнаружили последнюю стадию рака мозга

Российская актриса 48-летняя Анастасия Заворотнюк, сыгравшая главную роль в сериале "Моя прекрасная няня", страдает от страшного заболевания.

Подробностями поделился Telegram-канал Mash.

Информация о последней стадии рака мозга подтвердилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заворотнюк и Дюжев теперь в черном списке

Автор: www.vokrug.tv Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышовым и дочерью МИлой

"О страшном диагнозе Анастасия и ее муж Петр Чернышев узнали после рождения их общей дочери Милы, которая появилась на свет в марте", - утверждает издание Super.

Сейчас актриса находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации, ей поставили такой же диагноз, что и Жанне Фриске 4 года назад. Заболевания у актрисы обнаружили более года назад, в последнее время она лечилась в Европе.

В московскую клинику Заворотнюк доставили прямо с польской больнице. Сейчас рядом с ней постоянно находится муж Петр Чернышев.

Сегодня ночью ее перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния. В Европе звезда "Моей прекрасной няни" проходила лечение, но, к сожалению, положительных результатов оно не дало.