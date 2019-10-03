Маша Ефросинина стала жертвой насилия

Маша Ефросинина рассказала о психологическом насилии. Фото: hochu.ua

Украинская ведущая и блоггер Маша Ефросинина ошеломила поклонников новостью о том, что стала жертвой насилия.

Звезда стала гостьей на утреннем шоу "Завтрак с 1+1" и рассказала подробности.

Ефросинина официально представляет интересы женщин и молодежи, а также выступает против домашнего насилия.

По словам Маши, она никогда не терпела избиения от мужчин, но стала жертвой психологического насилия.

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"Психологическое насилие в моей жизни было. Это связано с моими отношениями с мужчинами, до брака. Один мужчина, когда начал со мной встречаться и у нас отношения перешли в интимные, сказал: "Вообще-то ты мне не нравишься. Мне хотелось посмотреть, как выглядит полненькая звезда без одежды", - рассказывала Ефросинина.

Знаменитость отметила, что насилие - это не только, когда поднимают руку.

"70% женщин считают, что насилие это когда тебя бьют. Это не так. Любое насилие, первый толчок, не дай бог, избиения, начинается с того, что ты унижен и умножен на ноль. Это называется психологическое насилие , когда обидчик начинает тебя унижать", - объяснила Маша.

Абьюзера можно узнать еще до начала отношений, говорила ведущая.

"Когда твой партнер, например, говорит тебе, что ты не так одета, что у тебя глубокое декольте и так нельзя выходить на улицу. Что ты должна готовить утром и вечером, и ты вообще что-то должна. Если один из партнеров контролирует твой телефон. Когда есть определенный шантаж эмоциями, или детьми. Когда запрещают работать. Список можно продолжать", - перечислила Ефросинина.