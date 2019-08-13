Комбинация на голое тело и кружевное белье: Эшли Грэм не стесняется показывать целлюлит в сети

Фото: @additionelle

Американская пышнотелая модель Эшли Грэм продемонстрировала тело без фотошопа в соблазнительном белье.

Серию снимков знаменитость опубликовала в Instagram.

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На фото Эшли позировала в белом белье и кружевном халате в тон. На другом снимке Грэм появилась в черной комбинации на голое тело.

Поклонники пришли в восторг от сексуального нижнего белья Эшли.

"Какое красивое белье", "мне нравится, что растяжки и целлюлит не зафотошоплены", "настоящая женщина - настоящая красота", "ты выглядишь потрясающе".

Недавно plus-size модель Эшли Грэм отдыхала с мужем Джастином Эрвином в итальянском городе Сорренто.