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вторник, 13 августа 2019 11:04

Комбинация на голое тело и кружевное белье: Эшли Грэм не стесняется показывать целлюлит в сети
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Эшли Грэм позировала в сексуальном белье
Фото: @additionelle
Эшли Грэм позировала в сексуальном белье
Эшли Грэм позировала в сексуальном белье
Эшли Грэм позировала в сексуальном белье

Американская пышнотелая модель Эшли Грэм продемонстрировала тело без фотошопа в соблазнительном белье.

Серию снимков знаменитость опубликовала в Instagram.

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На фото Эшли позировала в белом белье и кружевном халате в тон. На другом снимке Грэм появилась в черной комбинации на голое тело.

Поклонники пришли в восторг от сексуального нижнего белья Эшли.

"Какое красивое белье", "мне нравится, что растяжки и целлюлит не зафотошоплены", "настоящая женщина - настоящая красота", "ты выглядишь потрясающе".

Недавно plus-size модель Эшли Грэм отдыхала с мужем Джастином Эрвином в итальянском городе Сорренто.

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