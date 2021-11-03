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среда, 03 ноября 2021 12:55

Кендалл Дженнер празднует 26-летие. Самые откровенные снимки супермодели
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Американская супермодель и телезвезда Кендалл Дженнер 3 ноября отмечает 26-летие. Звезда тщательно скрывает личную жизнь. Несмотря на это, за Дженнер следят более 197 млн ​​подписчиков в Instagram, и она одна из самых обсуждаемых среди членов семьи Кардашьян-Дженнер.

Gazeta.ua подготовила самые горячие фото топ-модели.

Дженнер родилась в богатой семье – бизнесвумен Крис Дженнер и легкоатлета Брюса Дженнера. У Кендалл есть младшая сестра Кайли, а также три родные сестры по матери – Ким, Кортни и Хлои Кардашьяны, и брат Роберт. Со стороны отца у Кендалл три брата – Бартон, Брэндон и Броуди Дженнеры, а также сестра Кейси.

Звезда признавалась, что считает себя озорной девчонкой.

"Я сильно отличаюсь от всех своих сестер. Они всегда гламурно одевались и были в центре всего. Часть меня любит это тоже, но в то же время я люблю оставлять свою жизнь приватной", - говорила Дженнер в одном из интервью.

Американская топ-модель Кендалл Дженнер отмечает 26-летие
Фото: instagram.com/kendalljenner
Американская топ-модель Кендалл Дженнер отмечает 26-летие
Американская топ-модель Кендалл Дженнер отмечает 26-летие
Американская топ-модель Кендалл Дженнер отмечает 26-летие
Американская топ-модель Кендалл Дженнер отмечает 26-летие

Модель получила популярность благодаря участию в реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Через год после выхода телепрограммы она подписала первый модельный контракт с агентством Wilhelmina Models. На тот момент ей было 13 лет. Два года спустя дебютировала на подиуме, а в 19 лет Forbes признал ее одной из самых высокооплачиваемых моделей.

В 2010 году Кендалл после фотосессии с Ником Саглимбени оказалась в центре громкого скандала из-за сверхоткровенных снимков. Тогда 14-летняя модель позировала почти голой. Именно после этого юной звезде начали массово предлагать сотрудничество. Затем последовали съемки для Teen Vogue, Paper и Teen Prom и других глянцев для подростков.

10 ноября 2015 года Кендалл вместе с американской топ-моделью палестинского происхождения Джиджи Хадид дебютировала на юбилейном показе Victoria's Secret в Нью-Йорке. Все прошло удачно, и в следующем году они открывали ежегодный показ Victoria's Secret Fashion Show, проходивший в Париже.

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Сейчас звезда продолжает успешную карьеру модели: активно снимается в рекламных кампаниях и участвует в показах. Ее ежегодный доход за 2020 год составил $97 млн ​​по версии Forbes.

Британская топ-модель 50-летняя Наоми Кэмпбелл и супермодель Кендал Дженнер откровенно позировали для V Magazine в образах total black.

Издание представило серию черно-белых обложек нового номера, где появились также голландская модель Имаан Хаммам и американская манекенщица Анок Яй. Фотографом выступил Марио Сорренти.

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Дата
03
ноября

Кендалл Дженнер празднует 26-летие. Самые откровенные снимки супермодели

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