Ефросинина показала кулинарные шедевры своей скромной дочери

Дочь Маши крайне редко посещает разные мероприятия и также редко появляется у нее в соцсетях Фото: KP.UA

Маша Ефросинина провела выходные в кругу семьи за городом. Звезда устроила особый ужин с родными.

Даже во время выходных телеведущая и блогер продолжает делиться с поклонниками приятными моментами на instagram-странице.

За приготовление блюд в этот вечер отвечала 15-летняя дочь Маши Ефросининой - Нана. Звездная мама поспешила снять несколько коротких видео и похвастаться кулинарными шедеврами своей дочери. Сама Нана немного смущается, потому Ефросинина пообещала ее не снимать.

Дочь Маши крайне редко посещает разные мероприятия и также редко появляется у нее в соцсетях. Ефросинина неоднократно объясняла, что Нана Не любительница вечеринок. Большую часть времени девушка посвящает учебе.

Что касается семейного ужина, то Нана приготовила сразу несколько блюд - овощной рататуй с козьим сыром и пирог со спаржей и горгонзолой.

"Я говорила Нане с ее детства, что мечтаю видеть, как она готовит. И это, признаюсь, больше чем стряпня. Готовит она мегавкусно. Да, дочь явно не в мать", - трогательно комментирует видео Ефросинина.

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Также на видео видно главных дегустаторов. Это муж телеведущей - бизнесмен Тимур Хромаев. А также ее младший сын - 4-летний Саша.

Телеведущая вспомнила про смешной интернет-рекорд и показала снимок с мужем. Популярная телеведущая Маша Ефросинина показала еще один снимок в Instagram с отдыха, на котором красуется в стильной синей вышиванке. Телеведущая в солнечных очках босая сидит на траве и улыбается.