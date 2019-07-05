Да пластики и после: показали самые соблазнительные фото участницы "ВИА Гры"

Украинская певица, участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег празднует сегодня, 5 июля, день рождения. Знаменитости исполнился 31 год.
Благодаря похудения и колоссальной работе над своим телом девушка с венгерскими корнями смогла достичь успеха.
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По словам Эрики, в юности она была некрасивой и нестройной. Ее внешность стала объектом насмешек со стороны сверстников.
После похудения девушка сделала пластику груди, переехала в Киев и подписала модельный контракт. Позднее попала на обложку мужского журнала Playboy.
В честь дня рождения Эрики Герцег Gazeta.ua предлагает посмотреть на самые соблазнительные фото знаменитости.
Певица Эрика Герцег поделилась с поклонниками пикантными фотографиями.
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