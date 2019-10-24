Без одежды и комплексов: Деми Роуз разделась перед фотографом

Британская ню-модель Деми Роуз ошеломила фанатов обнаженными снимками.
Пикантные фотографии появились в Instagram манекенщицы.
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Съемка прошла в Лас Вегасе, штат Невада. Роуз позировала перед объективом фотографа Дэнни Десантоса.
На фото Деми появилась обнаженной. Из элементов одежды на модели были только крошечные трусы, ковбойские сапоги и шляпа.
"Обожаю эту серию фото из пустыни", - подписала публикацию Деми.
Поклонники не смогли пройти мимо откровенных фото Роуз.
"Идеальная со всех сторон", "роскошное тело", "какая ты красавица", "твоему фотографу не нужен ассистент?", "ты - совершенство".
Британская ню-фотомодель 24-летняя Деми Роуз продолжает радовать сеть обнаженными снимками.
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