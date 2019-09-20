Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме

Тина Кароль снялась в короткометражном фильме. Фото: hochu.ua

Украинская певица Тина Кароль сыграла главную роль в короткометражном фильме, который получил название "Бывшие".

Лента появилась на официальном YouTube-канале звезды.

Кароль играет роль девушки, которая пытается выстроить отношения с любимым, но ее никак не отпускают фантомы ее бывших парней.

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"Это интеллектуальное кино. В нем раскрыты вопросы тяжелого выбора человека в борьбе между прошлым и настоящим. И этот выборопределяет его завтрашний день", - рассказала автор идеи фильма Виктория Баранова.

Тина предстала в необычном образе. Для роли звезда отказалась от красной помады и белокурых локонов. В кадре Кароль появилась с натуральным макияжем и в черном коротком парике.

"Тина Кароль - характерная актриса, она существует в фильме на грани игрового и документального кино", - поделился режиссер фильма Евгений Баранов.

Поклонники Тины пришли в восторг от короткометражки и игры звезды.

"Это шедевр, а Тина просто богиня", "типичная женская история, замечательный фильм", "фильм о настоящих отношения взрослых людей", "в короткометражке показали смысл отношений", "11 минут на одном дыхании", "впервые фильм вызвал у меня слезы ".

Певица Тина Кароль ошеломила признанием о том, что хотела покончить с собой. Знаменитость поделилась подробностями в интервью программе "Жизнь известных людей" на телеканале "1 + 1".