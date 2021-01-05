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вторник, 05 января 2021 23:46

Американская фитнес-модель едва вместила пышную грудь в кружевной лифчик
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Фитнес-блогерrа публикует откровенные фотографии
Фото: Instagram.com
Фитнес-блогерrа публикует откровенные фотографии
Фитнес-блогерrа публикует откровенные фотографии
Фитнес-блогерrа публикует откровенные фотографии
Фитнес-блогерrа публикует откровенные фотографии

Американская фитнес-блогера и модель 29-летняя Кейтлин Рунк в который раз взволновала фанатов новыми фотографиями на своей странице в Instagram.

На последних снимках модель позирует в черном кружевном белье. При этом лифчик едва вмещает ее пышную грудь.

На других фотографиях Кейтлин появилась в топе и короткой юбке, демонстрируя соблазнительные прелести. Образ дополнили высокие сапоги и широкополая шляпа.

Подписчики каждый раз восхищаются спортивной фигурой Рунк и ее стальным прессом.

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Фитнес-модель Кейтлин Рунк родом из американского штата Северная Дакота. На своей странице в Instagram рекламирует спортивное белье. Имеет 2 с половиной миллиона подписчиков.

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