Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого

Певица Анна Седокова опубликовала эротическую фотографию.

Артистка на странице в Instagram запостила снимок, на котором позирует с мужем 28-летним Янисом Тимма. На фотографии Седокова в синем нижнем белье и чулках сидит верхом на любимом. Тимма при этом в белой рубашке и черных брюках.

"Плохая новость - время летит незаметно. Хорошая новость в том, что ты пилот", - подписала кадр Седокова.

Автор: instagram.com/annasedokova Певица 38-летняя Анна Седокова опубликовала эротическую фотографию, на которой позирует с мужем 28-летним Янисом Тимма

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Фанаты отреагировали на такой откровенный кадр певицы.

"Ты горячая, аппетитная как шурпа в котле", "Тимм тоже тогда должен быть раздет", "Грань между сексуальностью и вульгарностью тонкая. Жаль, что все чаще и чаще фото далеки от сексуальности", - написали фанаты.

16 декабря Анна Седокова отметила свое 38-летие. Первыми артистку поздравили ее муж Янис Тимма, дочери и сын. Они организовали сюрприз для своего родного человека - комнату полностью заполнили воздушными шариками в виде красных сердец, а дети оставили записки с поздравлениями.