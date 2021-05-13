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пятница, 14 мая 2021 09:25

Умер культовый певец и актер Фрэнк Синатра
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Певец и актер Фрэнк Синатра / Getty Images
Певец и актер Фрэнк Синатра и президент США Джон Кеннеди в 1961 году / Getty Images
Певец и актер Фрэнк Синатра и его вторая жена Ава Гарднер во времья их свадьбы в 1951 году / Getty Images
Певец и актер Фрэнк Синатра / Getty Images
Певец и актер Фрэнк Синатра / Getty Images

14 мая 1998-го от сердечного приступа в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет, умер легендарный певец, актер и икона шоу-бизнеса Фрэнк Синатра.

Синатра родился в итало-американской семье в городе Хобокене в 1915-м. Он стал первой современной суперзвездой популярной музыки, карьера которого в сфере развлечений длилась более 50 лет. В первом воплощении певческой карьеры был мастером романтических баллад, популярных во время Второй мировой войны. После того, как его внешность стала менее привлекательной в конце 1940-х, заново открыл себя как певец в стиле свинг с более грубым, утомительных стилем пения и возвратился в 1950-х.

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Кроме большого музыкального успеха, снялся в 58 фильмах. Одна из первых лент "Якорь Авей" 1945 года. Сыграв дерзкого итальянско-американского солдата, который встретил насильственной смерти в фильме "Отсюда и в вечность" в 1953-м, получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. После этого карьера в кино расцвела. Снялся в роли Натана Детройта в мюзикле "Парни и куклы" в 1955 году, героинового наркомана в фильме "Человек с золотой рукой" в 1955-м, за который был номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль. Также снялся в мюзиклах "Высшее общество" 1956 года и "Приятель Джоуи" 1957 года. Также сыграл роль военного следователя в нашумевшем фильме "Маньчжурский кандидат" в 1962-м.

К концу 1950-х Синатра стал воплощением успеха в шоу-бизнесе. Стабильно снимался в кино в течение 1960-х, хотя много ролей казались почти поверхностными. Его последняя большая голливудская роль пришлась на "Первый смертный грех" 1980 года.

Известный сердцеед Синатра был женат 4 раза. Расстался с давней возлюбленной Нэнси Барбато после 10 лет брака и 3-х детей, и женился на актрисе Аве Гарднер в 1951 году. Их брак длился менее 2-х лет. В 1966 году Синатра женился на 21-летней актрисе Миа Фэрроу, которая была на 30 лет моложе. Они расстались в 1968 году. В 1976 году женился на Барбаре Блейкли Маркс, и они оставались вместе до его смерти.

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14
мая

Умер культовый певец и актер Фрэнк Синатра

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