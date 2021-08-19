Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров

Новые реестры, электронная прописка, 4G в большинстве сел ждут украинцев через несколько лет. Какие изменения будут в стране и как на них влияет президент Владимир Зеленский - рассказывает в интервью Gazeta.ua Михаил Федоров, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации. Над проэктами работает дольше всех министров - пришел в Кабмин в первом составе президентской команды.

Михаил Федоров: "Цифровизация - это не только об удобстве. А и о борьбе с коррупцией. В каждом регионе и громаде есть различные реестры, мы видели много ситуаций, когда появляются так называемые "мертвые души". Человека не существует, а на него оформляют пенсию в разных громадах"

29 августа будет два года, как вы в должности. Вас называют одним из самых эффективных министров за выполнением обещаний (из 227 обещаний выполнил 88, это 39%. Еще сто первый процессе выполнения, по результатам анализа "Слова и дела". - gazeta.ua). Чувствуете конкуренцию в правительстве?

Не очень мониторю, как другие министры достигают поставленных целей. Но мы команда, в которой есть общий план действий, а не конкуренты. Я слежу за тем, что говорю и обещаю. Это наша внутренняя религия: говорить и делать.



С кем советовались в первые месяцы?

Много было советников. И сегодня есть.

А сейчас министры начинающие обращаются к вам?

Министры - это компетентные люди в определенном направлении. У них есть опыт. Или команды с опытом. Понимают, как действовать. Я помогаю решать технические вопросы, касающиеся нашей деятельности. Например, новый министр начинает искать или знакомиться с заместителем по цифровой трансформации. У нас они есть в каждом министерстве. Стараемся как можно быстрее ввести в курс дел, чтобы министр понял, что мы сделали, на каком этапе сейчас и какие планы. Помогаем адаптироваться в статусе, с точки зрения цифровой трансформации.

Гугл по запросу "Михаил Федоров" выдает более 12 тысяч новостей. Следите за тем, что о вас пишут?

Не знаю, много или мало 12 тысяч. Я пытаюсь анализировать информацию в СМИ. Понимаю динамику, что и где надо усилить. Использую все возможности коммуникации - общаюсь с журналистами, в соцсетях. Меня часто отмечают в фейсбуке и инстаграме. Не всегда лайкаю или захожу в комментарии общаться. Но анализирую, почему человек меняотметил, какая возникла проблема, и отправляю ответственному из министерства.

За два года планируют оцифровывать все государственные услуги и так экономить бюджетные средства, говорит министр Михаил Федоров

Среди поисковых запросов украинцев есть и ваша декларация. За время работы в правительстве вы стали беднее. Чувствуете это?

Поступления уменьшились. Я работал в бизнесе, занимался цифровой трансформацией компаний. Это интересное и прибыльное направление. В правительстве предпринимательством заниматься нельзя. Есть фиксированная заработная плата. И когда принимал решение идти работать в Кабмин, понимал, что заработанных средств мне хватит, чтобы не думать, где взять деньги. В нашей семье нет нерациональных, нелогичных расходов. Просто живем.

Приложение Дия загрузили 6 миллионов раз. Каким это приложение будет через несколько лет?

Я постоянно делаю краш-тест своих идей, видения, стараюсь критически относиться к тому, что делаем. Вчера думал, что такое Дия. Я часто этот вопрос задаю. Для меня Дия - это возможность взаимодействовать с государством через мобильное приложение и вебпортал.

Государство - это сервис. И оно должно делать все, чтобы человек развивался и был счастлив, а не мешать. Это - философия Дии. За несколько лет все взаимодействия между человеком и государством будут проходить через мобильное приложение. Или если у кого-то нет доступа к технологии, тогда через ЦНАП. Эта коммуникация будет простой.

Государство - это сервис. Должно помогать, а не мешать

Какой сервис пользуется наибольшим спросом?

Услуга изменения места регистрации. Она самая популярная в стране. Мы много сил бросили, чтобы оцифровывать ее. Запустили возможность менять место регистрации онлайн в нескольких городах. Хотим, чтобы осенью вся страна могла это делать в несколько кликов. Сегодня каждая территориальная громада имеет отдельный реестр. И они не взаимодействуют. А еще есть военкоматы - это отдельная история. Не буду говорить о коррупционных злоупотреблениях. В этом направлении всегда есть какое-то ментальное сопротивление делать цифровизацию. И надеюсь, что на Diia Summit в октябре сможем представить уже обновленную услугу, которая будет работать по всей стране.

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Как только заработал сервис Дия с водительскими удостоверениями, их не принимали в учреждениях. Или сейчас электронные документы уже вписаны в другие системы?

С этим нет проблем. Полицейские оперативно научились работать с электронным документам. Проверяют через смартфоны. Не надо специального оборудования. Мы быстро движемся. Почты начали принимать документы в Дии, многие банки тоже, с паспортом в Дии можно летать на внутренних авиарейсах или путешествовать поездом. Подкрепили все законопроектом. И стали первой страной в мире, которая приравняла электронные документы к бумажным. Он вступает в силу с 23 августа. После этого любой государственный орган или бизнес не сможет отказать в том, чтобы предоставить услуги через электронные документы.

Конечно, проблемы будут. Создали отдел внедрения. Прочитали об опыте правительства Великобритании - там такие отделы организуют под определенные реформы. Наш анализирует ситуацию по стране - что происходит, какие есть отказы. Пройдет время - и все будет работать.

Когда начал активно развиваться фейсбук, у меня не было интернета дома. А сегодня им пользуется очень много людей.

Мы стали первой страной в мире, которая приравняла электронные документы к бумажным



Президент Владимир Зеленский заявлял, что в ближайшие годы 100 процентов госуслуг перейдут в онлайн. Это касается оформления документов на пенсию? У вас есть идеи, как цифровизовать Пенсионный фонд?

Над этим работаем. Хотим запустить возможность оформить пенсию онлайн через портал Дия. Реестры стали появляться не так давно, не вся информация о трудовом стаже есть в электронном виде. Очень много - на бумаге. В частности, у тех людей, которые работали в 1990-х. Поэтому иногда нужно будет подкреплять информацию бумажными документами. Но это будет также сделать онлайн - сфотографировать или добавить сканкопию.

Цифровизация - это не только об удобстве. Но и о борьбе с коррупцией. В каждом регионе и общине есть различные реестры, мы видели много ситуаций, когда появляются так называемые "мертвые души". Человека не существует, а на него оформляют пенсию в разных громадах.

Работаем над единым реестром социальных выплат. Это экономия миллиардов гривен для бюджета. По данным Минфина, около 10 процентов соцвыплат можно оптимизировать - их не будут платить тем людям, которые не имеют на это права. И увеличить тем, кто имеет.

Человека не существует, а на нее оформляют пенсию в разных громадах



А на сколько реально связать все эти реестры за два-три года?

Реально. Планируем успеть до конца 2023 года. Нет времени. Конкурируем с другими странами. В Европе это начали решать в 1990-х. Мы отстаем. Но многое делаем первыми. За два года хотим оцифровывать все государственные услуги и экономить бюджетные средства. В 2020 году проанализировали 1,5 тысячи закупок ИТ-проектов. Остановили почти 150 из них. И сэкономили бюджету 1,3 миллиарда гривен.

500 миллионов гривен должны пойти на подключение к интернету 6000 объектов в селах и 602 миллиона - на Национальную программу по информатизации. На что конкретно потратят эти деньги?

484 миллионов - это подключение к оптическому интернету более 3 тысяч населенных пунктов. И 6000 объектов социальной инфраструктуры. Там проживает более 1 миллиона украинцев. Михаил Федоров: "За последний год более миллиона украинцев впервые получили 4G"

Это подключение школ или зданий громады? Просто подведения к населенному пункту?

В этих населенных пунктах не было фиксированного оптического интернета. Мы подключаем объекты социальной инфраструктуры. Но параллельно появляется точка подключения для всех людей. Интересные условия для провайдеров - они должны до конца 2022 обеспечить бесплатный интернет для всех соцучреждений. И не брать деньги от громады за интернет. Подключаем так больницы, школы, пожарные части, библиотеки. В каждом заведении будет доступен открытый WiFi.

Не приглашаем монополистов, а позволяем участвовать небольшим провайдерам, которые работают "в белую" и близко находятся к населенному пункту. Так сэкономили более 500 миллионов гривен. Надеюсь, что через год-два удастся подключить 95 процентов населения к фиксированному интернету.

Национальная программа информатизации - это такая бюджетная статья. Деньги распределяем между министерствами, они разрабатывают продукты, необходимые для цифровизации. Например, мы говорили о едином реестре социальных выплат. Это часть программы информатизации. Налоговые услуги онлайн - тоже. Минюст - это новый реестр исполнительных производств.

Используем помощь доноров - международных фондов, партнеров, бизнеса. Потому что это возможность быстро реализовать проекты. ИТ-направление должен двигаться быстро.

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Недавно вы в фейсбук писали, что упрощаете условия для развития сети 4G в Украине. И к концу года высокоскоростной интернет появится в более 3,5 тысячах сел. Как движется этот процесс?

За последний год более миллиона украинцев впервые получили 4G. Более 7миллионов получили его улучшение за счет покрытия новыми операторами. В этом году хотим покрыть основные трассы международного сообщения. К концу 2023-го стремимся покрыть населения Украины мобильным интернетом на 95 процентов. Еще много работы. От взаимодействия с операторами, скорости их инвестиций в инфраструктуру будет зависеть, как быстро достигнем цели.

Случается, что операторы заявляют о 4G. А по факту люди услуги не получают. Скорость интернета не дотягивает до этого уровня. Каким в этой части будет контроль со стороны государства?

Сейчас утверждаются минимальные требования к качеству мобильной связи, чтобы убрать такие ситуации. То есть ниже определенной скорости интернета не будет ни в крупных городах, ни в окрестностях поселков. В этом году организация, которая отвечает за контроль использования радиочастот - Украинский государственный центр радиочастот - закупила оборудование для проверки качества связи. Теперь сможем мониторить реальное качество интернета по стране.

Хотим сделать проект публичным, чтобы все граждане видели информацию операторов и реальное качество интернета. Михаил Федоров: "Если несколько часов общаться на украинском, им начинаю думать. Теперь нужно еще с английским так"

1 июля первому центра поддержки предпринимателей Дия.Бизнес в Харькове исполнился год. За это время обратились 10 тысяч предпринимателей. Команда провела почти 2000 консультаций и 400 мероприятий. Как можно оценить его эффективность?

Этот проект - часть нашей идеологии. Хотим, чтобы Украина была страной предпринимателей, чтобы больше людей занимались бизнесом и у них были для этого возможности. Если есть вопросы, как нанимать работников, запускать рекламу, платить налоги, регистрировать бизнес, чтобы люди получали эту информацию. По сути, это новый формат публичной услуги "А что делать, если я хочу стать предпринимателем?" Мы это делаем не за бюджетные средства. Помогает бизнес. В каждом регионе есть свои партнеры. Обычно это локальные предприниматели. Этот проект некоммерческий. Предприниматели организуют сами, управляют сами и помогают другим. Очень крутая модель функционирования.

Если в вашем городе нет центра помощи Дия.Бизнес, можно онлайн получить бесплатно любую консультацию на портале.

Украина должна стать страной предпринимателей

Были "Бизнес-инкубаторы", но та схема не работала. И так они тихонько и умерли.

В прошлом году мы запустили фонд стартапов. Государство стало крупнейшим ангельским инвестором в стране. Фонд инвестировал более 5 миллионов в около 200 стартапов. Там есть очень крутые проекты. Мы понимаем, как делать, чтобы наши проекты работали.



Вы в первых интервью в должности говорили, что есть доверительные отношения с президентом Владимиром Зеленским. Как сейчас?

Постоянно общаемся с президентом. Электронная страна - это один из пунктов его программы. Это его идея, в которую он меня влюбил. Понимает нашу конечную цель о 2023 году - все государственные услуги онлайн, доступ населения к интернету.

Вы были главным цифровым стратегом команды Зеленского. Советуются с вами сейчас народные депутаты из "Слуги народа"?

После того, как стал советником президента, не занимаюсь социальными медиа, диджиталом. А когда ты не работаешь с этим системно, теряешь ощущение, понимание. Потому что сфера развивается динамично. Даже не знаю, кто в партии отвечает за это.

Почему на местных выборах не удалось повторить успех парламентской кампании 2019-го?

Я не анализировал с точки зрения диджитала специфику местных выборов. На парламентских или президентских ресурс одного человека ограничен. И нужно через цифровые инструменты доносить свои ценности и видение. На местных выборах, мне кажется, вообще не нужно делать ставку на социальные медиа. Нужна максимальная коммуникация с каждым человеком. Федоров: "Постоянно общаюсь с президентом. Электронная страна - это один из пунктов его программы"

Вы хорошо говорите на украинском.

Спасибо.

Перешли во время работы в правительстве. Когда для себя решили?

Еще когда я учился в университете, ходил на семинары, много выступал. У меня была ежедневная практика. Затем работал в бизнесе. Большинство клиентов и сотрудников в Запорожье общались на русском, так и я стал чаще использовать русский язык в жизни. Поэтому когда мы представили бренд Дия в сентябре 2019 года, я еще говорил по-русски. Сказал, что это мой первое и последнее выступление на нем в должности. Сейчас все мои публичные выступления - только на украинском. Для меня теперь нет проблемы перейти на определенный язык. Люблю украинский, много читаю на нем.

А на каком думаете?

Если несколько часов общаться на украинском, на нем начинаю думать. Теперь нужно еще с английским так.

Когда появится Siri на украинском?

Надеюсь, скоро. Мы общаемся с компанией-производителем, чтобы Apple работал в Украине. Встречались в Лондоне, обсуждали и Siri на украинском. В коммуникации с пользователями и между собой слышим часто такой вопрос.

Какой будет судьба проекту "Лифт", с помощью которого команда Зеленского собиралась набирать специалистов во власть?

Это крутой проект. Благодаря ему мы нашли много людей в министерстве. Молодые пришли к государственному управлению. Сейчас работаем над перезапуском этого проекту. Я хочу дожать и построить системный инструмент наполнения государства молодыми специалистами. Это также поддерживает президент.