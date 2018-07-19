Женщина после аварии неделю пила воду из радиатора

23-летняя Энджела Эрнандес из американского штата Орегон семь дней провела на побережье океана после автомобильной аварии. Ее машина сорвалась с прибрежной скалы высотой 61 м.

— Навстречу авто выбежало животное. Я резко повернула, во избежание столкновения. Машина сорвалась со скалы и разбилась, — вспоминает Энджела.

Женщина ехала по шоссе вдоль побережья Тихого океана в американском штате Калифорния. В дороге исчезла. В последний раз ее видели на заправке. Через неделю Эрнандес нашли туристы Чад и Челси Мур в 80 км на север. Увидели обломки внедорожника.

Во время падения Энджела травмировала плечо. Выбраться на гору сама не смогла. Выжить на скалистом побережье помогла вода из радиатора автомобиля. Женщина пила ее в течение недели.

Спасатели подняли Эрнандес, доставили в больницу.

— Энджеле повезло. Ее не убили ни падение, ни океан, — говорят в полиции.