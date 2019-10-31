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пятница, 01 ноября 2019 00:50

Запретили писать негатив в социальных сетях

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В Китае издали сборник моральных принципов, которых должны придерживаться граждане.

- Цель новых правил - возродить национальное величие, - говорит журналист Мэй Тай из Пекина. - Только так можем передавать "красный ген" нашим детям. Для западного мира это странно, но на самом деле должны существовать правила. Иначе нация вырождается. За рубежом всегда надо помнить, что ты - китаец.

В сборнике говорится, что китаец должен быть вежлив, выполнять обещания, заниматься благотворительностью, не публиковать ничего негативного в социальных сетях.

На предприятиях и в офисах будут обсуждать новые принципы.

- Люди должны рассказать, как они собираются это внедрять в жизнь, - продолжает Тай. - Также время от времени стоит перечитывать Конституцию и произведения Си Цзиньпиня.

В новой версии предписаний убрали упоминания о роли бывших лидеров в становлении нравственного идеала.

- Раньше много внимания уделяли Мао. Но жизнь ушла вперед. Надо смотреть в будущее, а не тащить груз устаревших идеалов. Новые принципы будут изучать в школе. Также работает пропаганда.

Китайцев призывают к культурному поведению в ресторанах и кафе, на стадионах, уважать семейные ценности и заботиться об окружающей среде.

- Эту тему подняли не случайно, - говорит блогер Сэм Аман из Шанхая. - Власть боится экономических последствий напряженных отношений с США. Также - свободы слова в интернете. Таким образом настойчиво советуют думать, что писать. О наказаниях не вспоминают, но большинство будет бояться.

Автор: Оксана СНИГУР
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