Заключенные оформили пособие по безработице

В США десятки тысяч заключенных незаконно получили пособие по безработице от государства из-за пандемии.

С марта по август заключенные калифорнийских тюрем подали почти 35 тыс. заявлений о помощи по безработице на общую сумму $ 140 млн. Средства приходили в тюрьмы. Иногда выплаты оформляли на родственников и друзей.

Следователи узнали о схеме в сентябре, когда в тюрьму начали массово поступать денежные выплаты.

- Иногда переводы были на вымышленные прозвища или бандитские клички, - говорит юрист Дарен Вейк. - Осужденные нашли дыру в законе. Даже не одну. Закон штата не запрещает им просить финансовую помощь. Некоторые оформил по две выплаты - на себя, родственников или друзей, которых якобы сожержит. Схема не совсем законна, но и незаконной ее назвать нельзя. Вернуть заставят тех, кто использовал фальшивые имена. Мой клиент оформил четыре выплаты - три имени придумал. Его осудили за финансовые махинации.

В Калифорнии, в отличие от других штатов, отсутствует система, которая автоматически сверяет данные о заключенных с заявлениями о безработице.