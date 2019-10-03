За ненужные анализы получили два миллиарда долларов

Сотрудники генетических лабораторий во Флориде, Техасе, Луизиане и Джорджии с помощью фальшивых направлений на анализы получили из федеральных бюджетов более $2 млрд компенсаций. Это 50 млрд грн.

Работники компаний, занимающихся продажей товаров через каталоги, находили людей старше 65 лет с медицинской страховкой. Ходили по домам, больницам, домам для пожилых людей. Предлагали им бесплатный генетический тест на вероятность развития рака или непереносимость определенных лекарств. Пугали тяжелыми последствиями, если не проводить профилактику. Брали у людей номер страховки, копию водительского удостоверения и образец слюны.

- Люди верили им, - объясняет инспектор полиции из Хьюстона Лаям Тревор. — На них давили ужасами о последствиях рака желудка или мозга. На самом же деле тест на это не повлияет. Ходили по бедным районам. В дорогих пациенты могут себе позволить консультацию по этому поводу.

Мошенники связывались со страховыми компаниями людей. Если те отказывались давать направление на такой дорогой анализ, брали направление на него у врачей. Доказали, что такие документы выписывали меньшей мере девять медиков. В США запрещено давать направления пациентам, которых не видел врач. За это их будут судить и лишат лицензии.

Анализ отправляли в одну из лабораторий, причастных к мошенничеству. После того требовали компенсации из бюджета по программе медицинского страхования людей старше 65 лет "Медикеа".

За каждый анализ получали от $10 до $18 тыс. Эти деньги делили между собой лаборатория, врач, выписавший направление, и работник, нашедший пациента.

Большинству пациентов результаты не присылали. Части отправляли без разъяснений. Расследование начали, когда несколько десятков врачей пожаловались, что их пациенты заказали дорогие ненужные тесты.

— К тому же части из них на самом деле понадобился этот тест, — продолжает Тревор. — Лечения при определенных видах рака зависит от его результатов. Но система показывала, что анализ уже проводили. Повторно его не компенсируют. Доказали, что к схеме причастны почти 50 человек.