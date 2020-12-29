За нарушение карантина на восемь секунд выписали 3,5 тысячи долларов штрафа

$3,5 тыс. штрафа за нарушение карантина заплатил мигрант на Тайване. На наши деньги это почти 100 тыс. грн.

Мужчина с Филиппин нарушил правила строгого 14-дневного карантина, действующего в стране. Вышел из номера гостиницы в городе Гаосюн на 8 сек. чтобы оставить что-то под дверью знакомого. Номер друга был дальше по коридору. Тот также находился на карантине.

Работники увидели нарушителя на записях камер и сообщили в местный департамент здравоохранения.

В Гаосюне действуют 56 отелей для людей на карантине. Для самоизоляции используют 3 тыс. номеров. Власти Тайваня просят персонал строго следить за соблюдением правил.

- Мужчина пытался протестовать, - говорит полицейский Сахим Маташ. - Но это нарушение. Каждый может найти 100 причин, почему ему надо на час выйти. Если ты приехал из-за границы, две недели должен побыть на карантине. За 8 секунд можно кого-то заразить.

За время пандемии на Тайване выявили 785 случаев заболевания, семь человек скончались. Островное государство с населением 23 млн избежало жестких ограничений благодаря быстрому началу тестирования. 31 декабря прошлого года стали проверять путешественников из китайского Уханя. После этого организовали массовое тестирование и отслеживание контактов с инфицированными.