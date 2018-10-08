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вторник, 09 октября 2018 07:25

Взрыв незаконных газовых баллонов разрушил квартиры четырех этажей

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В субботу, 6 октября в молдавской столице Кишиневе в 20-этажном доме прозвучал взрыв. Обвалились перекрытия в трех квартирах с 14-го по 16-й этажи. Погибли двое взрослых и один ребенок. Еще восемь людей получили травмы.

Взрыв произошел в 22:40. В течение 7 мин. на место приехали "скорая", пожарники и спасатели. В МВД Молдовы считают — взорвался газовый баллон в квартире. Некоторые жильцы незаконно пользовались ими, поскольку дом не подключен к централизованному газоснабжению.

— Я живу на 14-ом этаже. Три квартиры ночью упали в мою. Смотрю наверх — будто в шахте лифта. Не мог выйти. Увидел выше открытые двери, начал выбираться по обломкам бетона. Пожарник помог выбраться через 15-й этаж, — рассказывает житель дома Александр Кулибин.

Тела погибших женщины и ребенка обнаружили под обломками на 14-ом этаже.

— Ольга с ребенком погибли. Ее мужа вытянули. Он бегал босиком, кричал, искал жену и сына, — говорит очевидица Антонина.

Еще одного мужчину достали из-под завалов живым, но по дороге в больницу он умер.

— Я в момент взрыва уже в постели была. Вижу — люстра на потолке закачалась. Потом посыпалось стекло, упали карнизы со шторами. Услышала крики. Думала, что взорвалась машина, — говорит София Щербань из квартиры на 19-ом этаже.

Обитателей дома эвакуировали и перевезли в администрацию микрорайона. Там будут находиться, пока местная власть не найдет им временное жилье.

— Будем общаться со всеми жильцами. Предложим приют. Обсудим другие варианты размещения, — объясняет Нистор Грозаву, заместитель мэра столицы.

Сначала усилят поврежденные конструкции с первого до последнего этажа. Сделают это, чтобы дом не разрушался дальше и не погибли спасатели, которые в нем будут работать. Потом продолжат разбирать завалы и доставать тела.

Власть пообещала оказать финансовую помощь семьям погибших и пострадавшим.

Автор: Наталия ЛЕБЕДЕВА
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Дата
09
октября

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