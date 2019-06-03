Выйдут новые книги о Гарри Поттере

Британская писательница 53-летняя Джоан Роулинг создала четыре новых рассказа о мире Гарри Поттера. Все выйдут в аудиоформате на официальном сайте на английском, французском, итальянском и немецком языках. Выход первых двух запланирован на 27 июня.

- Читатели смогут окунуться в насыщенную историю магии и вернуться назад во времени, чтобы изучить фольклор и колдовство, которые лежат в основе историй о Гарри Поттере, - говорит Роулинг.

Серия коротких книг посвящена урокам в школе магии Хогвартс. Имеют названия "Гарри Поттер: путешествие сквозь чары и защита от темных искусств", "Гарри Поттер: путешествие сквозь зелья и гербологию", "Гарри Поттер: путешествие сквозь гадания и астрономию" и "Гарри Поттер: путешествие сквозь заботу о магических существ". Дополнены рукописными заметками автора и зарисовками.