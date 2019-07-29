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вторник, 30 июля 2019 00:40

Впервые за 16 лет казнят пятерых преступников

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Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки решило вернуться к применению смертной казни на федеральном уровне. Предыдущие 16 лет на такую крайнюю меру наказания действовал неофициальный мораторий.

Министр юстиции Уильям Барр 25 июля объявил, что в конце года исполнят смертные приговоры в отношении пяти преступников.

Дэниэла Льюиса Ли осудили за убийство семьи из трех человек, в том числе восьмилетней девочки. Он исповедует идею превосходства белой расы. Лезмонд Митчелл убил 63-летнюю женщину и ее внучку. Уэсли Айра Перки признали виновным в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки. Он потом тело жертвы сжег. Альфред Буржуа домогался и убил собственную двухлетнюю дочь. Дастил Ли Хонкен застрелил пятерых человек.

Последний раз федеральные власти США применяли смертную казнь в 2003 году. При этом на уровне отдельных штатов эта мера наказания могла применяться и в дальнейшем.

Осужденному делают внутривенную инъекцию с пентобарбиталом - это снотворный препарат - и другими вспомогательными веществами. У человека замедляется дыхание, обездвиживаются мышцы, парализуется нервная система. Смерть наступает через 10 мин.

Президент США Дональд Трамп убежденный сторонник смертной казни. Предлагал даже казнить за продажу наркотиков и убийство полицейского. Поэтому решение возобновить казни американских экспертов не удивляет. Скорее то, почему этого не произошло раньше.

Смертная казнь до сих пор является законной мерой наказания в 29 штатах США.

С 1976 года больше всего казней было осуществлено в Техасе - 561. На втором и третьем местах штаты Вирджиния - 113, и Оклахома - 112.

Автор: Ольга ЖУКОВСКАЯ
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