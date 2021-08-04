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четверг, 05 августа 2021 00:00

Вместо беглого узника арестовали прохожего

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Двух полицейских в Южно-Африканской Республике арестовали за похищение человека в магазине. Его посадили в тюрьму вместо заключенного-беглеца.

Правоохранители ворвались в магазин в Кейптауне. Задержали там мужчину. Обвинили во взломе и краже. Посадили в камеру в участке. Объяснение, что вышел купить продуктов, игнорировали. Мужчина провел ночь за решеткой, пока утром не приехал детектив.

- Он выслушал моего клиента и пересмотрел материалы дела, - говорит адвокат Зеон Ливс. - Понял, что его задержали вместо узника, который сбежал. Они даже внешне не похожи. Разве что примерно того же возраста. Полицейские надеялись, что слова подозреваемого никто не будет слушать. Они были готовы осудить невинного человека.

Первого подозреваемого задержали за проникновение в дом и кражу. Он был ранен. Привезли в больницу. Полицейский у палаты отвлекся. Преступник скрылся. Два старших офицера решили, что должны прибыть с подозреваемым, ведь полицейский участок знает о задержании. Поэтому арестовали случайного человека. Никому не сообщили, что произошло. Их обвинили в похищении, помехах правосудию и мошенничестве. Беглеца не нашли.

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