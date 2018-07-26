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пятница, 27 июля 2018 07:00

В проклятом саркофаге обнаружили скелеты трех людей

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19 июля в египетской Александрии открыли 30-тонный гранитный саркофаг. Ученые предполагали, он принадлежит основателю города античному полководцу Александру Македонскому.

Гробница имеет глубину 5 м. Саркофаг черного цвета — 185 см высотой, 165 см в ширину и длиной 265 см. Такие захоронения время от времени раскапывают в Александрии — город стоит на старинном некрополе. Этот саркофаг был самым тяжелым из всех найденных, говорят археологи. Рядом лежала разбитая статуя мужчины.

Местные распространяли слухи о проклятии гробницы. Ученые и журналисты допускали, что это могила правителя древней Македонии Александра. Он царствовал на территории от Греции до Индии почти 2,5 тыс. лет назад. Умер спустя несколько дней после пира в Вавилоне (в настоящее время территория Ирака. — ГПУ). Причиной смерти считают болезнь или отравление. Точное место захоронения Александра неизвестно. По одной из версий, тело хотели отвезти в Македонию и забальзамировать. Но в Сирии его перехватили и доставили в Александрию.

Саркофаг поднимать не стали. Открыли на месте. Был заполнен коричневой жидкостью. Под крышку затекли сточные воды, объясняют археологи. Внутри обнаружили три человеческих скелета. Один имел проломленный череп. Тела были плохо забальзамированы, потому не сохранились.

В саркофаге не нашли серебряные или золотые маски, статуи, амулеты или надписи — признаки захоронения царской особы. Вероятно, скелеты принадлежат воинам. Черепа изучат. Так смогут определить их возраст, причину смерти и происхождение.

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