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пятница, 09 августа 2019 07:15

В парламенте вывесили колониальный флаг

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Забастовка служащих угрожает парализовать один из наибольших азиатских финансовых центров — Гонконг. Протестующие блокируют дороги и тоннели, а также нарушили движение метро и автобусов. В международном аэропорту отменено более 200 рейсов разных авиакомпаний. Здесь работает лишь одна взлетно-посадочная полоса.

Жители Гонконга с 9 июня выступают против законопроекта об экстрадиции. В соответствии с ним, граждан автономного региона, которых в Пекине считают виновными в каком-то преступлении, могут выдавать на материковый Китай. Раньше Гонконг отказывался экстрадировать своих граждан. Китайская Народная Республика нарушает права и свободы людей, имеет непрозрачную судебную систему и применяет пытки и смертную казнь, говорят правозащитники.

Официальное китайское агентство Синьхуа предупредило, что "центральное правительство не будет сидеть сложа руки" и не позволит протестам продолжаться. Китайские силовики проходят усиленные тренировки по подавлению массовых беспорядков.

Глава администрации Гонконга Керри Лемм заявила, что в результате протестных выступлений ситуация в обществе стала опасной и нестабильной. По ее словам, протестующие бросают вызов национальному суверенитету страны. Лемм напомнила, что администрация отказалась от рассмотрения поправок в закон об экстрадиции. Это должно было бы усмирить протесты. Однако демонстранты требуют амнистировать арестованных. Власть не соглашается.

Массовые протесты в Гонконге возобновились утром 1 июля. Протестующие вышли на улицы, перекрыли ряд магистралей и прорвались в здание парламента. Захватили зал заседаний и вывесили британский колониальный флаг.

2 июля премьер-министр Керри Лем заявила, что законопроект об экстрадиции больше не будет вноситься в Законодательный совет Гонконга.

1 июля 1997 года Гонконг вышел из-под юрисдикции Великобритании и стал специальным административным районом КНР. Получил особые права по принципу "одна страна, две системы". До 2047-го Китай гарантировал одному из наибольших финансовых центров Азии невмешательство в принципы его экономической деятельности и базовые свободы.

2 миллиона человек вышли на улицы Гонконга 16 июня. В первые дни акций полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов. Нескольких ранили, один человек погиб — сорвался со строительных лесов, пытаясь повесить протестный плакат. Глава администрации Гонконга Керри Лем публично попросила прощение за обострение ситуации, однако отказалась уйти в отставку.

Автор: Ольга ЖУКОВСКАЯ
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Дата
09
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