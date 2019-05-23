В лондонском районе Челси стартовала цветочная выставка

21 мая в лондонском районе Челси стартовала ежегодная цветочная выставка. Ее основало в 1913 году Королевское садоводческое общество. С перерывами на две Мировые войны выставку проводят ежегодно в мае. Открывают мероприятие по традиции королевские особы. В этом году — 92-летняя Елизавета II в сопровождении Кейт Миддлтон и внука Уильяма. Несмотря на цену входных билетов от 37 до 107 фунтов стерлингов (от 1200 до 3500 грн), их раскупили еще до открытия.

Посетители могут погулять среди удивительных флористических композиций, которые цветоводы готовят специально под событие, а также подобрать себе растение домой. Событие не ограничивается лишь обзорной частью. Также среди садов проходят тематические концерты и познавательные мероприятия. Англичане шутят, что лето в стране начинается только тогда, когда состоится выставка.