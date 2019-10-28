В Испании эксгумировали тело диктатора Франсиско Франко. Гроб перенесли из мавзолея в Долине Павших, монументального комплекса для погибших во время гражданской войны, на кладбище Эль Пардо. Перезахоронили в склепе рядом с женой правителя.

В прошлом году испанские власти решили, что тело фашистского лидера надо забрать. В Долине Павших похоронены более 30 тыс. погибших в ходе противостояния 1936-1939 годов. После них к власти пришел Франциско Франко. Правил 36 лет. Умер в 1975-м. Правительству не нравилось, что к могиле часто приходят сторонники крайне правых сил. Это приравнивали к поддержке фашистов.

Потомки Франко отрицали решение о перезахоронении. Суды длились год. Семья просила разрешить похоронить его в фамильном склепе в соборе в центре Мадрида. Им не разрешили. Власть была против того, чтобы к телу Франко могли приходить для почитания. К тому же пришлось бы обеспечить охрану собора.

На прошлой неделе гроб забрали в присутствии 22 потомков диктатора, министра юстиции, судмедэксперта и священника. Семье не позволили накрыть гроб испанским флагом. Поэтому оставили тот, которым его накрыли во время похорон диктатора. Вертолетом гроб с телом отвезли на кладбище. Процедура перезахоронения стоила 63 тыс. евро - 1,7 млн грн. Их выделили из бюджета.

- Мы начинаем переосмысливать нашу историю, - заявил в телеобращении премьер-министр Педро Санчез. - Современная Испания должна быть результатом прощения, но не забвения. Сейчас в Долине лежат только жертвы. Было странно, когда рядом чествовали того, из-за кого они погибли.