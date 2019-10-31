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пятница, 01 ноября 2019 06:05

В Бади жили семь тысяч золотоискателей

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Автомобиль стоит возле дома в шахтерском городе-призраке Бади, США. Его считают самым сохранившимся заброшенным городом на Диком Западе.

Заселили в 1870-х, когда неподалеку нашли залежи золота. Тогда в Бади жили семь тысяч золотоискателей. В городе были почти 70 баров, танцевальные залы, гостиницы и несколько церквей. На его шахтах добыли золота стоимостью не менее $30 млн. В 1880 годах люди перешли искать его в другие штаты. В Бади остались несколько сотен человек. Последнюю шахту закрыли в 1942 году. Город вымер.

Несколько лет назад Бади объявили историческим заповедником. Ежегодно его посещают более 200 тыс. туристов.

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