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вторник, 29 октября 2019 00:20

В Амазонии отменили целибат

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Епископы в Ватикане позволили женатым мужчинам становиться священниками в Южной Америке. Решение еще предстоит согласовать с папой Франциском. Позволить отменить целибат в регионе решили на трехнедельном синоде, где присутствовали 180 епископов.

- Думаю, понтифик поймет, что другого выбора нет, - говорит журналист Пабло Феранци. - Синод пошел на это не из-за моды или давления. Хотя обсуждали и актуальные проблемы экологии. В Амазонии очень большие проблемы. Церковь не может обеспечить там потребности верующих. Все условия для отмены целибата подробно пропишут.

Епископы пытаются решить проблему нехватки священников в регионе. Из-за того, что не хватает отцов, более 85% людей в сельских и горных районах могут посещать службу лишь раз в несколько месяцев.

- Порой таинство причастия священник может провести раз в несколько лет, - объясняют свое решение епископы. - То есть отец бывает в этом селе раз в три-четыре года. Это недопустимо.

За решение проголосовали 128 епископов. Против - 41. Сторонники идеи надеются, что в католицизм будут переходить женатые англиканские пасторы. При этом должны доказать, что являются примерными семьянинами.

Папа Франциск должен принять это решение до конца года.

Автор: Оксана СНИГУР
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