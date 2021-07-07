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четверг, 08 июля 2021 06:05

Украденную картину Пикассо нашли через девять лет

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Картины испанского художника Пабло Пикассо "Женская голова" и "Мельница в Штаммере и полосатое небо" Пита Мондриана греческая полиция нашла на складе в городе Кератея. По подозрению в краже задержали 49-летнего мужчину.

Полотна вместе с другими похитили 9 января 2012 из Национальной галереи в Афинах. На следующий день ее закрывали на реконструкцию. Воры отключили сигнализацию и ворвались внутрь. Сработал детектор движения, но задержать воров не удалось. Одну из картин Мондриана бросили, убегая.

- Скорее всего, полотна не смогли продать, - говорит полицейский Костас Рикидис. - Не сумели вывезти из страны. А здесь перекупщики побоялись браться за это. Хотя многие коллекционеры в мире готовы выложить за них большую цену.

Картина Пикассо - это портрет фотографа Доры Маар, подруги художника и его музы, написанный в 1939-ом. Их отношения продолжались более девяти лет. За это время Пикассо создал сотни ее портретов. Найденный - единственный, не проданный в частные коллекции. В 1949-м автор подарил его Греции в благодарность за сопротивление фашизму. На обратной стороне есть автограф: "Для греческого народа, дань уважения от Пикассо". Картину оценивают в 20 млн евро. Это 640 млн грн.

"Мельницу в Штаммере и полосатое небо" голландец Пит Мондриан написал в 1905 году. Был одним из основателей абстракционизма. В 1963-м картину купил греческий коллекционер Александрос Паппас и подарил Национальной галерее.

Автор: Игорь ТЫМОЦЬ
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