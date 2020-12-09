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четверг, 10 декабря 2020 07:26

Убийцу женщин искали 10 лет

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В российской Казани задержали маньяка, который убил по меньшей мере 26 пожилых женщин в Поволжье.

В Татарстане и других регионах с марта 2011-го по сентябрь 2012 года произошла серия убийств. Жертвы - в основном одинокие пожилые женщины, которых убийца душил. Всем было более 80 лет. Следствие предполагало, что преступник представлялся работником коммунальных или социальных служб. Одна из жертв перед убийством позвонила дочери, чтобы та ее не навещала, потому что придет социальный работник. Другая сказала сестре, что не может говорить, потому что пришел электрик. Когда женщины впускали его в квартиру, душил их тем, что находил - шнуром от утюга, подушкой, фартуком, поясом от халата. Одной жертве пережал горло веником. Затем забирал деньги и ценные вещи. Беспорядок не убирал, но поливал жидкостью для мытья посуды или унитазов, рассыпал стиральный порошок. Так хотел сбить со следа служебных собак. Запирал дверь ключами жертв и уходил.

За годы поисков предполагали, что убийца или уже за решеткой, или мертв. За информацию о маньяке власть предлагала вознаграждение 3 млн руб. - более 1 млн грн. Одна из жертв выжила. Женщина лишь потеряла сознание. Описала нападавшего, но полиция не нашла его. Еще в одном доме он попал на запись камеры наблюдения. В другой квартире во время нападения к жертве пришел ее сын. Убийца выпрыгнул из окна третьего этажа. После того выбирал жертв, которые живут не выше второго этажа.

В 2012-ом полиция заявила, что задержала убийцу. Тогда арестовали мужчину, который продавал аппарат, который якобы лечит все болезни. Позже его пришлось отпустить. Еще один подозреваемый совершил самоубийство. На суде 38-летний Павел Шаяхметов говорил, что из него выбивают признания. Утверждал, что ему вкололи неизвестные лекарства. Все обвинения отрицал. Позже его нашли в камере мертвым. Подозревали дворника из Казани. Но пока он был под стражей, произошло убийство.

38-летнего Радика Тагирова задержали 1 декабря. Вычислили его по результатам генетической экспертизы. За 10 лет провели более 10 тыс. сравнений. У следователей также был отпечаток обуви преступника. Тагиров работал слесарем. Его дважды судили за кражи.

- Есть хотел. На улице жил, - говорит Тагиров на видео, обнародованном следователями. На записи мужчина плачет. - Душил их, потому что так менее больно. Мне жаль. Последние семь лет я не убивал.

Тагирова подозревают в 19-32 убийствах, совершенных в Казани, Самаре, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Ижевске, Уфе и других городах. Сам он назвать точное количество жертв не может.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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