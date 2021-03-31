В День вооруженных сил Мьянмы, 27 марта, на протестах против захвата власти военными погибли не менее 91 человека. Среди убитых есть дети.

- В больших городах в воскресенье было по несколько десятков похорон, - говорит журналист Сай Нгуен из Янгона. - Полицейские разгоняют траурные процессии. Не дают попрощаться. Некоторым пришлось хоронить родственников ночью. Большинство погибших застрелили. Снайперы целятся в голову или грудь, чтобы точно убить. Несколько человек силовики сильно избили. У девушки и парня проломлен череп, выбиты зубы. Нам отключают интернет. Угрожают врачам, чтобы мы не знали настоящее количество жертв. 91 случай точно подтвердили. Еще ждем информацию о двух десятках сообщений.

С 1 февраля в Мьянме ежедневно протестуют после военного переворота и ареста гражданского лидера Аун Сан Су Чжи. Лидеры хунты заявляют о фальсификации выборов в ноябре прошлого года, на которых ее партия победила. Однако доказательств не предоставляют. На год ввели чрезвычайное положение. Периодически отключают мобильную связь и интернет. По состоянию на 28 марта погибли 459 человек. Об этом сообщила Ассоциация помощи политическим заключенным. По ее данным, силовики задержали 2559 человек. О судьбе большинства ничего не знают.

- У военных и спецназовцев есть разрешение стрелять боевыми патронами, - продолжает Нгуен. - Задерживают и бьют людей у ​​них дома. Хунта не отступит. Но и мы не простим почти 500 убитых. У соседа арестовали сына. Уже месяц не знаем, что с ним.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что шокирован насилием в Мьянме. Россия и Китай воздержались от критики военных. Поэтому принятие решений Совета безопасности ООН маловероятно - потому что обе страны имеют право вето.