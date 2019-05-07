У британского принца родился сын

Британский принц 34-летний Гарри и его жена 37-летняя Меган Маркл стали родителями. На рассвете 6 мая у супругов родился первенец весом 3,26 кг.

— Я присутствовал на родах, — говорит принц Гарри. — Это невероятно. Горжусь женой. Наш сын чудесный. Он родился здоровым. Через два дня мы покажем его миру.

Принц Гарри и актриса Меган Маркл поженились в прошлом году в мае. О беременности женщины стало известно через четыре месяца, когда пара вернулась с медового месяца в Африке.

— Оба были счастливы, — говорят в окружении супругов. — Меган выполняла все указания врачей, но продолжала активную жизнь — до шестого месяца сопровождала мужа на всех мероприятиях. На последних сроках почти не появлялась на публике. Хотела рожать дома. Но королева Елизавета II решила, что безопасность ребенка важнее желания ее матери. До родов Меган была под круглосуточной охраной.

Новорожденный мальчик — седьмой в списке наследников британского престола.

До брака с принцем Маркл снялась в 30 фильмах и сериалах. Два года жила в браке с американским режиссером 43-летним Тревором Энгельсоном. Расстались в 2013-м.

Принц Гарри пять лет крутил роман с британской бизнес-вумен 34-летней Челси Дэйви. В начале 2012-го начал встречаться с британской моделью Крессидой Бонас, 29 лет. Разошлись в 2014-ом.

С Маркл познакомились в 2016 году.