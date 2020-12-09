Тысячи молдаван требуют отставки правительства

 
Ексклюзивы
1/5
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
3 Просмотров: 3312
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 3015
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1206
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 423
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 2763
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 657
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 792
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3114
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1647
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1692
Фото
Все фото
3
2
2
2
2
Британский принц женился на американской киноактрисе
Британский принц женился на американской киноактрисе
&quot;Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то&quot;
"Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то"
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Два теракта за сутки произошло в Испании
Два теракта за сутки произошло в Испании
Заключенный переоделся женщиной для побега из тюрьмы
Заключенный переоделся женщиной для побега из тюрьмы
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 792
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3114
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1836
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1107
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 333
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
2 Просмотров: 450
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
четверг, 10 декабря 2020 00:06

Тысячи молдаван требуют отставки правительства

  Комментировать

В прошлые выходные продолжались протесты в Беларуси, Молдове и Армении.

Белорусы выступили против насилия силовиков и самопровозглашенного главы государства Александра Лукашенко. В Молдове — против урезания парламентом полномочий вновь избранного проевропейского президента Майи Санду. Армяне требовали отставки премьера Никола Пашиняна, которого считают виновным в капитуляции в Нагорном Карабахе.

В Беларуси более 120 дней протестуют против фальсификации президентских выборов 9 августа и произвола силовиков. Как и раньше, участников маршей массово задерживали. Правозащитный центр "Весна" сообщил о более 300 арестованных. Больше всего - в Минске.

Белорусские акции самые многочисленные в воскресенье. Третью неделю подряд происходили как марши во дворах. То есть организуют не одно массовое мероприятие,а много малых возле домов. Это заставляет силовиков распылять силы.

В столице Молдовы Кишиневе почти 20 тыс. человек вышли в поддержку нового президента Майи Санду. Требуют отставки правительства и досрочных выборов в парламент. Накануне пророссийская парламентская коалиция вывела из полномочий главы государства Службу информации и безопасности. Это произошло накануне инаугурации Санду 24 декабря. Сразу после избрания она призвала Россию вывести войска из непризнанного Приднестровья.

В Ереване тысячи армян требовали отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписанного им мирного соглашения с Азербайджаном. Сделал это 9 ноября.

Бои в Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана продолжались шесть недель. С обеих сторон погибли почти 6 тыс. солдат и сотни мирных жителей. По соглашению, Азербайджан вернул под контроль часть территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области и шесть ранее оккупированных армянами районов. В обращении 12 ноября Пашинян признал, что мир — плохой. Но это был единственный выбор, который обеспечил выживание Карабаха. Ведь Баку наступал.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тысячи молдаван требуют отставки правительства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 19395
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 16867
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 11817
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 10773
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
5
 2 Просмотров: 7902
Мир
Город терроризируют черные грифы
Город терроризируют черные грифы Просмотров: 9
От коронавируса за неделю умерли отец, мать и дочь
От коронавируса за неделю умерли отец, мать и дочь Просмотров: 2718
Заключенные оформили пособие по безработице
Заключенные оформили пособие по безработице Просмотров: 36
Мужчина заразился малярией, лихорадкой денге и коронавирусом
Мужчина заразился малярией, лихорадкой денге и коронавирусом Просмотров: 63
Вакцины против коронавируса тестируют на добровольцах
Вакцины против коронавируса тестируют на добровольцах Просмотров: 9
Больше всего комментируют
6
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
2
Поганий приклад тренера
2
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Голосов: 547
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть