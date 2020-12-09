Тысячи молдаван требуют отставки правительства

В прошлые выходные продолжались протесты в Беларуси, Молдове и Армении.

Белорусы выступили против насилия силовиков и самопровозглашенного главы государства Александра Лукашенко. В Молдове — против урезания парламентом полномочий вновь избранного проевропейского президента Майи Санду. Армяне требовали отставки премьера Никола Пашиняна, которого считают виновным в капитуляции в Нагорном Карабахе.

В Беларуси более 120 дней протестуют против фальсификации президентских выборов 9 августа и произвола силовиков. Как и раньше, участников маршей массово задерживали. Правозащитный центр "Весна" сообщил о более 300 арестованных. Больше всего - в Минске.

Белорусские акции самые многочисленные в воскресенье. Третью неделю подряд происходили как марши во дворах. То есть организуют не одно массовое мероприятие,а много малых возле домов. Это заставляет силовиков распылять силы.

В столице Молдовы Кишиневе почти 20 тыс. человек вышли в поддержку нового президента Майи Санду. Требуют отставки правительства и досрочных выборов в парламент. Накануне пророссийская парламентская коалиция вывела из полномочий главы государства Службу информации и безопасности. Это произошло накануне инаугурации Санду 24 декабря. Сразу после избрания она призвала Россию вывести войска из непризнанного Приднестровья.

В Ереване тысячи армян требовали отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписанного им мирного соглашения с Азербайджаном. Сделал это 9 ноября.

Бои в Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана продолжались шесть недель. С обеих сторон погибли почти 6 тыс. солдат и сотни мирных жителей. По соглашению, Азербайджан вернул под контроль часть территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области и шесть ранее оккупированных армянами районов. В обращении 12 ноября Пашинян признал, что мир — плохой. Но это был единственный выбор, который обеспечил выживание Карабаха. Ведь Баку наступал.