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четверг, 07 мая 2020 00:35

Три медика выпали из окон после критики власти

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Три медицинских работника в России выпали из окон. Все критиковали власть за меры против коронавируса. Двое погибли, один — в критическом состоянии.

Александр Шупелов выпал с балкона учреждения в Воронеже. Там лечился от коронавируса. Писал в соцсетях, что медиков не обеспечили средствами защиты. В видеоролике рассказывал — их с коллегой заставляли работать даже с подтвержденной болезнью. Шупелов с многочисленными переломами черепа находится в критическом состоянии. Его коллега получал угрозы.

Главный врач из Красноярска Елена Непомнящая отказалась выполнять план по борьбе с эпидемией местной власти. Инфицированных должны были везти к ним в заведение. Сказала, что у медиков нет защитных костюмов. Выпала из окна 26 апреля. Умерла через шесть дней. Больных доставляют в учреждение, которым она руководила.

Наталью Лебедеву лечили от коронавируса в медучреждении при Центре тренировки космонавтов. Коллеги говорят, прыгнула с окна сама после обвинений власти. Ее критиковали за то, что в центре заразились многие. Лебедева написала возмущенный пост в социальной сети.

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