Судят за убийство, которое совершил другой человек

Ребенка американки 28-летней Марши Джонс застрелила соперница 23-летняя Эбони Джеминсон. Однако за убийство судят мать — потому что спровоцировала драку.

Марша и Эбони — коллеги, вместе выполняли работу на складе. Там же работает и муж Марши. Летом прошлого года женщина забеременела. Через несколько месяцев начала ревновать мужа к младшим коллегам. В декабре начала приставать к Эбони. Допытывалась, какие отношения у той с ее мужем. Начали драться. Старшая схватила младшую за волосы, в ответ та вытащила пистолет и выстрелила в землю. Пуля попала в живот беременной Марши — убила нерожденного младенца.

Полицейские сначала задержали Эбони. Впоследствии отпустили, обвинений не выдвигали. Присяжные не увидели ее вины. Во всем обвинили Маршу.

— Жертвой в этой истории является нерожденный ребенок. Причиной его смерти стала мать, которая начала драку, — говорят в полиции Алабамы.

В Алабаме рассматривают закон о запрете всех видов абортов на любом сроке. В частности и после насилия и инцеста. Кроме Алабамы, еще 38 американских штатов убийство нерожденного ребенка трактуют, как умышленное.