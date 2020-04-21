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понедельник, 27 апреля 2020 00:45

Стоматолог убил 16 человек

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В Канаде стоматолог из города Портапик 51-летний Гэбриел Вортман расстрелял 16 человек в субботу 18 апреля. Это самое массовое убийство в истории страны.

Вортман переоделся в полицейскую форму. У него был автомобиль, похожий на полицейский. Он поджег свой дом и несколько соседних. Стрелял в выбегавших жителей. Поехал на автомобиле и в нескольких селах вел огонь по людям. Местных просили не выходить из домов.

Вортман сначала убивал знакомых. Затем - случайных прохожих. На трассе остановил авто. Застрелил всех в нем. Мотивов Вортмана пока не знают.

— Сначала сказали о шести застреленных, — говорит полицейский Джеральд Ангвер. — Это знакомые убийцы. Они дружили, по словам соседей. Потом сообщили о большем количестве жертв. Отъехал далеко.

Полиция ловила Вортмана 14 часов. Он сменил автомобиль. На следующий день задержали возле заправки. Отказался сдаваться. В перестрелке с полицейскими погиб.

Вортман имел две стоматологические клиники по протезированию зубов. Несколько домов сдавал в аренду. Коллекционировал оружие. На аукционах покупал старые полицейские авто. На одном из них совершил нападения. Друзья говорят, из-за карантина его бизнес понес убытки. Вортман начал пить. В пятницу вечером жаловался другу, что не хочет жить.

Автор: Оксана СНИГУР
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Дата
27
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