"Стоит запах гари, а с неба потихоньку падает пепел"

Украинцы продолжают лететь на отдых в Турцию несмотря на масштабные пожары в стране. Ни один чартерный рейс в охваченные огнем курорты не отменили.

Туристы жалуются, что нет выбора. Иначе туры сгорят и деньги за них не вернут. Ни один турецкий отель принимать туристов не отказался. Туроператоры работают. Украинцы только меняют бронирование номеров в гостиницах, если те в непосредственной опасности. Например, если огонь подобрался к гостинице, туристу предлагают другую, подальше от огня. Отказаться от тура без потерь получится не раньше чем за 21 день до поездки.

В Турции по состоянию на среду насчитывалось восемь погибших - семь в Анталии и один человек в Мармарисе. Сотни людей получили травмы и ожоги.

- Вчера видели столбы дыма в лесу. А сегодня вышли на улицу, уже стоит запах гари, столб дыма в десять раз больше, с неба потихоньку падает пепел, - рассказывает Алина Федяй-Зырянская, которая отдыхала в турецком Сиде.

Экстренные службы борются с лесными пожарами неделю. В некоторых районах эвакуируют жителей и туристов.

"Убегаем от огня и дыма, нечем дышать. Многие люди оставляют дома. Это катастрофа. Сгорела почти вся экосистема", - пишет в фейсбуке Иванни Демир, которая живет в Анталии.

Стихия бушует в Греции и на юге Италии. На Сицилии работают 800 пожарных. На этом острове, а также в Калабрии и Апулии против огня задействовали самолеты. Особенно пострадал город Катания. Его мэр сообщил о полностью разрушенных районах.

В Греции из-за проблем с дыханием в больницу попали не меньше 16 человек. Вблизи городка Егион сгорели несколько домов. Температура воздуха продолжает расти. В воскресенье она местами повысилась до +45°C. В городах открыли помещения для людей, у которых дома нет кондиционеров.