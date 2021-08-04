"Стоит запах гари, а с неба потихоньку падает пепел"

 
Ексклюзивы
1/5
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Просмотров: 216
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Просмотров: 657
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Просмотров: 1071
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 4419
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 1719
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 1152
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 882
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 450
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1458
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 783
Фото
Все фото
3
2
2
2
2
Британский принц женился на американской киноактрисе
Британский принц женился на американской киноактрисе
&quot;Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то&quot;
"Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то"
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Два теракта за сутки произошло в Испании
Два теракта за сутки произошло в Испании
Заключенный переоделся женщиной для побега из тюрьмы
Заключенный переоделся женщиной для побега из тюрьмы
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 459
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 261
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
1 Просмотров: 1701
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1512
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 2098
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
четверг, 05 августа 2021 00:15

"Стоит запах гари, а с неба потихоньку падает пепел"

  Комментировать

Украинцы продолжают лететь на отдых в Турцию несмотря на масштабные пожары в стране. Ни один чартерный рейс в охваченные огнем курорты не отменили.

Туристы жалуются, что нет выбора. Иначе туры сгорят и деньги за них не вернут. Ни один турецкий отель принимать туристов не отказался. Туроператоры работают. Украинцы только меняют бронирование номеров в гостиницах, если те в непосредственной опасности. Например, если огонь подобрался к гостинице, туристу предлагают другую, подальше от огня. Отказаться от тура без потерь получится не раньше чем за 21 день до поездки.

В Турции по состоянию на среду насчитывалось восемь погибших - семь в Анталии и один человек в Мармарисе. Сотни людей получили травмы и ожоги.

- Вчера видели столбы дыма в лесу. А сегодня вышли на улицу, уже стоит запах гари, столб дыма в десять раз больше, с неба потихоньку падает пепел, - рассказывает Алина Федяй-Зырянская, которая отдыхала в турецком Сиде.

Экстренные службы борются с лесными пожарами неделю. В некоторых районах эвакуируют жителей и туристов.

"Убегаем от огня и дыма, нечем дышать. Многие люди оставляют дома. Это катастрофа. Сгорела почти вся экосистема", - пишет в фейсбуке Иванни Демир, которая живет в Анталии.

Стихия бушует в Греции и на юге Италии. На Сицилии работают 800 пожарных. На этом острове, а также в Калабрии и Апулии против огня задействовали самолеты. Особенно пострадал город Катания. Его мэр сообщил о полностью разрушенных районах.

В Греции из-за проблем с дыханием в больницу попали не меньше 16 человек. Вблизи городка Егион сгорели несколько домов. Температура воздуха продолжает расти. В воскресенье она местами повысилась до +45°C. В городах открыли помещения для людей, у которых дома нет кондиционеров.

Автор: Игорь ТЫМОЦЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Стоит запах гари, а с неба потихоньку падает пепел"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист Просмотров: 29892
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
21
 Просмотров: 21690
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
5
 Просмотров: 18937
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
 Просмотров: 7623
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
 Просмотров: 7488
Мир
Миллиардера приговорили к 18 годам за критику властей
Миллиардера приговорили к 18 годам за критику властей
Вместо беглого узника арестовали прохожего
Вместо беглого узника арестовали прохожего
Отец нашел похищенного сына через 24 года
Отец нашел похищенного сына через 24 года Просмотров: 54
Президента расстреляли в собственном доме
Президента расстреляли в собственном доме Просмотров: 9
Женщина выжила в концлагере благодаря игре на аккордеоне
Женщина выжила в концлагере благодаря игре на аккордеоне Просмотров: 27
Больше всего комментируют
27
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
4
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
4
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
3
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко
1
В Офисе президента опровергли встречу Зеленского со скандальным судьей Чаусом
Голосов: 102
Голосование Что больше всего объединяет украинцев?
  • Язык и история
  • Сопротивление агрессии России
  • Нелюбовь к политикам
  • Вера в лучшее будущее
  • Патриотизм
  • Неудовлетворенность действительностью
  • Совместные усилия в преодолении проблем
  • Радость от побед
  • Другое (пишите в комментариях)
Просмотреть