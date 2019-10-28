Солдат застрелил восьмерых сослуживцев

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
7 Просмотров: 9783
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1764
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7209
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1224
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6831
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41112
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1188
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3474
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2358
Фото
Все фото
2
3
2
2
2
Продукция ЛВЗ &quot;Златогор&quot; получила две медали на международной выставке
Продукция ЛВЗ "Златогор" получила две медали на международной выставке
Британский принц женился на американской киноактрисе
Британский принц женился на американской киноактрисе
&quot;Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то&quot;
"Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то"
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Два теракта за сутки произошло в Испании
Два теракта за сутки произошло в Испании
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1224
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5877
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7686
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1899
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
Просмотров: 306
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
вторник, 29 октября 2019 05:35

Солдат застрелил восьмерых сослуживцев

  Комментировать

25 октября в российском Забайкалье солдат-срочник 20-летний Рамиль Шамсутдинов расстрелял из автомата Калашникова сослуживцев. Каждому целился в голову. Убил восьмерых и двоих ранил.

Стрелять начал во время смены караула. Убил солдата-контрактника, пять срочников в возрасте от 19 до 20 лет, 30-летнего капитана и 29-летнего старшего лейтенанта. Потом сбежал из части с автоматом.

Рамиль Шамсутдинов прослужил в воинской части №54160 четыре месяца. Был военнослужащим ремонтно-технической базы, дислоцированной в поселке Горное Читинского района Забайкальского края.

Для задержания Шамсутдинова организовали спецоперацию, эвакуировали из школ и детсадов детей. Его задержали через несколько часов, арестовали на два месяца.

На место трагедии вылетела комиссия во главе с заместителем министра обороны России генерал-полковником Андреем Картаполовым.

По версии ведомства, стрелок открыл огонь на почве нервного срыва из-за личных проблем, не связанных со службой. Но на допросе Шамсутдинов признался, что поступил так из-за дедовщины. Над ним якобы издевались. Когда наступил подходящий момент, решил отомстить и расстрелял обидчиков. О содеянном не сожалеет.

Одноклассники характеризуют мужчину, как неконфликтного с легким характером. Имел хорошие оценки, был "душой компании".

Отец Рамиля заявил, что во время последних разговоров голос сына был подавлен. В сети создали петицию в поддержку солдата. Требуют честного следствия с призывом освободить жертву дедовщины. За содеянное Рамилю Шамсутдинову грозит пожизненное заключение.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Солдат застрелил восьмерых сослуживцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 18054
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
3
 Просмотров: 17038
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 13798
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
 Просмотров: 12294
Неизвестный надругался с женщины и выбросил тело в кусты
Неизвестный надругался с женщины и выбросил тело в кусты Просмотров: 10116
Мир
"В Долине лежат только жертвы"
"В Долине лежат только жертвы" Просмотров: 54
В Амазонии отменили целибат
В Амазонии отменили целибат Просмотров: 9
39 человек замерзли в грузовике
39 человек замерзли в грузовике Просмотров: 234
От прорыва дамбы погибли 17 человек
От прорыва дамбы погибли 17 человек Просмотров: 9
Рисунок Дали украли за 32 секунды
Рисунок Дали украли за 32 секунды Просмотров: 45
Больше всего комментируют
8
Сенцов отреагировал на скандал с Зеленским в Золотом
7
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
5
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
3
США убили лидера ИГИЛа
Голосов: 419
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua