Солдат застрелил восьмерых сослуживцев

25 октября в российском Забайкалье солдат-срочник 20-летний Рамиль Шамсутдинов расстрелял из автомата Калашникова сослуживцев. Каждому целился в голову. Убил восьмерых и двоих ранил.

Стрелять начал во время смены караула. Убил солдата-контрактника, пять срочников в возрасте от 19 до 20 лет, 30-летнего капитана и 29-летнего старшего лейтенанта. Потом сбежал из части с автоматом.

Рамиль Шамсутдинов прослужил в воинской части №54160 четыре месяца. Был военнослужащим ремонтно-технической базы, дислоцированной в поселке Горное Читинского района Забайкальского края.

Для задержания Шамсутдинова организовали спецоперацию, эвакуировали из школ и детсадов детей. Его задержали через несколько часов, арестовали на два месяца.

На место трагедии вылетела комиссия во главе с заместителем министра обороны России генерал-полковником Андреем Картаполовым.

По версии ведомства, стрелок открыл огонь на почве нервного срыва из-за личных проблем, не связанных со службой. Но на допросе Шамсутдинов признался, что поступил так из-за дедовщины. Над ним якобы издевались. Когда наступил подходящий момент, решил отомстить и расстрелял обидчиков. О содеянном не сожалеет.

Одноклассники характеризуют мужчину, как неконфликтного с легким характером. Имел хорошие оценки, был "душой компании".

Отец Рамиля заявил, что во время последних разговоров голос сына был подавлен. В сети создали петицию в поддержку солдата. Требуют честного следствия с призывом освободить жертву дедовщины. За содеянное Рамилю Шамсутдинову грозит пожизненное заключение.