Семья год боролась за право разрисовывать стены

18 июля 2018 года мэр американского города Маунт Дора в штате Флорида Ник Жирони публично попросил извинения у местной семьи Любомира Ястрешебского и Нэнси Немгаузер. Они год боролись с властью за право оставить роспись на стенах дома. Ее создали для 25-летнего сына-аутиста. Имя мужчины не называют.

В 2017-м местный художник расписал дом в стиле картины нидерландского художника Винсента ван Гога "Звездная ночь".

Городская власть оштрафовала семью на $10,6 тыс. — почти 282 тыс. грн. Семья нарушила местный закон, объяснили чиновники. Яркий дом будет отвлекать внимание водителей от дороги.

Нэнси подала на город в суд.

— Разрисовали так свой дом, чтобы сын-аутист всегда мог вернуться домой. Это будет для него ориентиром. Когда он заблудится и вспомнит о доме ван Гога, люди сразу укажут ему дорогу. Наш сын — фанат этого художника, — объяснила мать.

За семью вступились жители, обращение к власти подписали 6 тыс. горожан. На судебную волокиту чиновники потратили из местного бюджета $56 тыс. — около 1,5 млн грн — и проиграли.

17 июля городской совет проголосовал за отмену штрафа. Позволили семье оставить дом разрисованным. Выплатят ей $15 тыс. — почти 400 тыс. грн — компенсации.

Суд также обязал чиновников переписать местные законы. Советовать владельцам, как красить дома, отныне смогут лишь члены Ассоциации домовладельцев города. Должностных лиц лишили такого права.