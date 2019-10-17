Семья девять лет прожила под землей

В Нидерландах полиция нашла семью, которая девять лет прожила под землей на ферме в селе Рьойнервольд. Отец с шестью детьми хотели спастись от конца света. Их нашли, когда старший сын сбежал и попросил помощи в ближайшем баре.

- Парень забежал и быстро выпил пять бутылок пива, - говорит владелец бара Крис Вестербрик. - Тогда начал рассказывать об отце, братьях с сестрами и подвале. Сказал, что не хочет больше так жить. Он забегал и раньше несколько раз. Вел себя странно. Однажды зашел, постоял и ушел. Мы обратили на него внимание, потому что здесь все всех знают. А парень имел очень запущенную бороду, грязные волосы. На нем были какие-то лохмотья. Пока мы ждали полицию, спросил, был ли я когда-то в школе. Никто из его братьев и сестер туда не ходил.

Бармен вызвал полицию. Те нашли скрытый вход в подвал под сервантом в гостиной. Там были 58-летний мужчина и пятеро его детей. Он отказался выходить или разговаривать с правоохранителями. Его пришлось арестовать.

- Мужчина лежал в постели, - говорит полицейский Мори Хенке. - Не выглядел растерянным. Отрицал, что он отец этих детей. Самой младшей - 18 лет. Младшие не подозревали, что где-то еще есть живые люди, кроме них.

В полиции говорят, что мать похоронена где-то на территории фермы. Детей родители официально не регистрировали. Все окна на ферме забиты досками. Семья выращивала овощи. Держала кур, гусей и козу.

- Время от времени мы видели пожилого мужчину во дворе, - говорит соседка Хелена Ронксдоттер. - Но он кричал, если подходили близко к его ограждению. Иногда выглядывал кого-то в бинокль. Мы были уверены, что живет один. Никого из детей не видели. Я живу в нескольких сотнях метров, но ни о чем не подозревала. Ферму от села закрывают деревья. Попасть туда можно только через мостик и постоянно закрытые ворота.

Семью перевезли в реабилитационный центр. Осматривают врачи. Специалисты проверят, безопасно ли возвращаться на ферму.

- Если ни у кого не будет замечаний, людям позволят вернуться, - продолжает Хенке. - Мы не можем запретить им жить так, как удобно для них. Младшие хотят все время сидеть в темном помещении. Вопросы есть только к отцу.